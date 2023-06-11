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الأحد، 11-06-2023 09:36 ص

خبراء يتوقعون ارتفاعاً أكثر بأسعار تذاكر الطيران

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الوكيل الإخباري - يرجح أن يستمر ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط، بحسب خبراء في مجال الطيران.

وبحسب "الفرنسية"، فإنه في 2022، دفعت العودة التدريجية للطلب على السفر، بعد رفع قيود كورونا عن عدة مناطق في العالم، إلى رفع أسعار تذاكر السفر.

لكن هذا العام، وفي وقت تسعى شركات الطيران إلى استعادة أعداد الركاب التي كانت تسجلها قبل الجائحة بلغ تقلب الأسعار ذروته.

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في فرنسا في نيسان كان على المسافرين دفع متوسط 32.6% أكثر مما كانوا يدفعون قبل 4 أعوام للرحلة الجوية نفسها. 

ووصلت هذه الزيادة حتى 51 % للرحلات الجوية من فرنسا باتجاه منطقة آسيا - المحيط الهادئ.


في الولايات المتحدة، يظهر مؤشر أسعار تذاكر السفر الذي ينشره الاحتياطي الفيدرالي في سانت-لوي زيادة بنسبة 11% بين أبريل 2019 وأبريل 2023.


وتسجل هذه الزيادات رغم استقرار أسعار الكيروسين، بعدما بلغت ذروة عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022.

ويمثل الوقود ما بين 25 و30 % من تكاليف شركات الطيران وعادة ما يكون له تأثير كبير في أسعار التذاكر. 

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