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الأربعاء، 16-08-2023 10:37 ص

التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى في 15 شهرا

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الوكيل الإخباري - تراجع معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 15 شهرا خلال يوليو الماضي، جراء انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ ارتفاع أسعار الأغذية.

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وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل 6.8 في المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 7.9 في المائة خلال يونيو الماضي، وهذا يعد أدنى مستوى للتضخم منذ فبراير 2022، وكان المحللون قد توقعوا أن يسجل معدل التضخم 6.7 في المائة خلال الشهر الماضي.


وقال ماثيو كوردير نائب رئيس القسم المعني بالأسعار في المكتب، "أن تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي، يرجع لانخفاض أسعار الغاز والكهرباء".


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