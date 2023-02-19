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الأحد، 19-02-2023 02:42 م

وكالة الطاقة تحذر من نقص إمدادات الطاقة خلال الشتاء المقبل

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الوكيل الإخباري - حذر فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية من نقص محتمل في الطاقة خلال الشتاء المقبل، مع وصول كمية قليلة نسبيا من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق وتوقع ارتفاع استهلاك الصين هذا العام.

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وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، إن الحكومات الأوروبية اتخذت الكثير من القرارات الصائبة خلال العام الماضي لضمان إمدادات الطاقة، مثل بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال لتحل محل تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.


وتابع: "بالنسبة لهذا الشتاء يحق لنا أن نقول إننا تجاوزنا الصعب، وإذا لم تكن هناك مفاجآت في اللحظة الأخيرة فسنتجاوز الأمر، ربما مع بعض الكدمات هنا وهناك".


وقال بيرول إن من المتوقع إنتاج 23 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، مضيفا أنه مع أي زيادة ولو طفيفة في الناتج الاقتصادي مع تخفيف قيود الجائحة فمن المرجح أن تبتلع الصين 80 % من الغاز الإضافي. ( سكاي نيوز )

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