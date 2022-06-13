روسيا تحصد 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم

الوكيل الاخباري- حققت روسيا خلال الأيام المئة الأولى من غزو أوكرانيا، عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل يوم الإثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا.



وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقرًّا في فنلندا، في وقت تحض فيه أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا، لحرمان الكرملين من مصدر تمويل لحربه عليها.



وأقر الاتحاد الأوروبي ،أخيرًا، حظرًا تدريجيًّا على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل.

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