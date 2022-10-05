روسيا تستأنف إمدادات الغاز إلى إيطاليا

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "غازبروم" الروسية اليوم الأربعاء، استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر النمسا، بعد توقفه قبل أيام بسبب صعوبات مرتبطة بالترانزيت عبر الأراضي النمساوية.

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وقالت الشركة الروسية، إنها تمكنت مع مشترين إيطاليين من إيجاد حل للتغييرات التنظيمية النمساوية في نهاية أيلول الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا".



من جهتها، أوضحت شركة الطاقة النمساوية، المسؤولة عن نقل الغاز في النمسا، أنها على استعداد لتأكيد طلبات نقل الغاز لشركة "غازبروم"، الأمر الذي سيسمح باستئناف إمدادات الغاز الروسي عبر النمسا.



ووفقا للشركة الروسية فإن تعليق الإمدادات حدث بسبب صعوبات مرتبطة بضخ الغاز الطبيعي عبر الأراضي النمساوية.



وتعد إيطاليا ثاني أكبر أسواق الغاز لشركة "غازبروم" الروسية، وتستهلك إيطاليا نحو 29 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا، ووفقا لوزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينجولاني فإن الغاز الروسي يغطي 40 بالمئة من إجمالي مستوردات الغاز لإيطاليا.



بترا