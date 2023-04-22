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السبت، 22-04-2023 05:26 م

ستاندارد اند بورز ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

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الوكيل الاخباري - رفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز"، الجمعة، تقديراتها لآفاق على الأمد الطويل من "سلبية" إلى "مستقرة" مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي "ايه ايه/ايه-1".اضافة اعلان


وقالت الوكالة في بيان إن هذه النظرة المستقرة "تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين".

وأكدت خصوصا أن "الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية".

وتحذر "اس اند بي" من أنها قد تخفض درجة بريطانيا إذا كان أداء ميزانيتها أضعف من المتوقع "ما يقلل من هامش المناورة للحكومة للرد على الصدمات الاقتصادية المستقبلية".

وقالت إنه على العكس من ذلك، يمكن رفع التصنيف إذا تبين أن أداء المالية العامة أفضل من المتوقع "يجعل الدين العام الصافي على مسار تراجعي ثابت". ( سكاي نيوز )

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