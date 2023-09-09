السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

"ستاندرد آند بورز" تُثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

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السبت، 09-09-2023 12:11 ص

"ستاندرد آند بورز" تُثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

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الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B".اضافة اعلان


وعزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى نجاح خطة الإصلاح المالي التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية.

كما اشارت الوكالة الى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي بمجابهة الضغوط التضخمية العالمية.

وأشارت إلى قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار. 



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