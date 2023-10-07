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السبت، 07-10-2023 09:57 ص

سندات مصر تتراجع بعد تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني

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الوكيل الاخباري - هبطت السندات السيادية المصرية بالدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني إلى منطقة عالية المخاطر، ما يزيد الضغط على مصر التي تعاني ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد الديون.

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وتعاني مصر أزمة اقتصادية مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة العملة، ما دفع مزيدا من مواطنيها إلى البحث عن طرق محفوفة بالمخاطر للهجرة.


وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف خلال العام الماضي. الاقتصادية

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