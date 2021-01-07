سوريا تطرح مناقصة عالمية لشراء 25 ألف طن من مادة غذائية

الوكيل الاخباري - قال متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية الحكومية السورية طرحت مناقصة عالمية لشراء 25 ألف طن من الرز.

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وأضاف المتعاملون أنه من المقرر إغلاق المناقصة في التاسع من فبراير المقبل.

وتطلب المناقصة رزا أبيض صينيا/مصريا قصير الحبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة. والشحن مطلوب في غضون ثلاثة أشهر من تأكيد الطلب.



وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قد أعلنت أمس الأربعاء عن مناقصة داخلي/خارجي لتأمين مادة رز صيني أبيض "حبة قصيرة مصرية" صنف ثالث أو رابع وفقا للشروط الفنية ودفتر الشروط الحقوقي والمالي المنظمين لهذه الغاية، بحسب ما ذكرته الوكالة السورية "سانا".



وأوضحت المؤسسة في بيان أن الكمية المطلوبة 25 ألف طن، مبينة أن تقديم العروض بدأ أمس الأربعاء في دائرة المناقصات بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ويستمر حتى نهاية الدوام من يوم السبت 9-2-2021.



وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط على موقعها في الانترنت.

المصدر : روسيا اليوم



