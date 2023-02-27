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سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك

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الإثنين، 27-02-2023 11:03 ص

سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك

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الوكيل الإخباري - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين، أمس الأحد، مع تعرض مؤشر السعودية لضغوط من أسهم العقارات والبنوك، لكن ارتفاع سهم قطر للتأمين 10%، صعد بالمؤشر القطري.

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وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1%، ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي.


وهبط سهم مجموعة تداول السعودية القابضة 4.7%، بعد أن انخفضت أرباحها السنوية أكثر من 27%، إلى 424.6 مليون ريال.


وقفز سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 10%، بعد أن ارتفعت أرباحها السنوية بأكثر من 300%، عن العام السابق.


وقال محلل الأسواق المالية حمد العليان، إن المستثمرين في أسواق الأسهم لا يعولون على النصف الأول من عام 2023، حتى تتضح الصورة بشكل جيد حول أداء الاقتصادين السعودي والعالمي. ( العربية

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