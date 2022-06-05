الأحد 05-06-2022
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الأحد، 05-06-2022 09:05 ص

صحيفة: العقوبات على الغاز الروسي تكلف ألمانيا 5 مليارات يورو سنويا

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج الأسبوعية نقلا عن ممثلين لصناعة الغاز أن العقوبات الروسية على غازبروم جرمانيا والشركات التابعة لها قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز خمسة مليارات يورو إضافية (5.4 مليار دولار) سنويا لدفع ثمن الغاز البديل.اضافة اعلان


وكانت روسيا قررت في مايو/أيار وقف إمداد شركة غازبروم جرمانيا، التي كانت فرعًا ألمانيًا لشركة غازبروم، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، كان على الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، بصفته وصيا، شراء غاز بديل من السوق للوفاء بعقود التوريد مع المرافق البلدية الألمانية والموردين الإقليميين.

ذكرت فيلت ام زونتاج أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك يقدر الحاجة إلى عشرة ملايين متر مكعب إضافي يوميًا، والتي ستكلف الدولة حاليًا نحو 3.5 مليار يورو سنويًا. وأضافت أن تكاليف أخرى تنشأ من ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في ريدين التي طلبها هابيك يوم الأربعاء.

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