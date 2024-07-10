صناديق الذهب المتداولة تسجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ 2013

الوكيل الإخباري-

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أظهر تقرير صدر حديثاً عن مجلس الذهب العالمي، أن صناديق المؤشرات العالمية المتداولة للذهب (ETFs) قد سجلت أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 2013، حيث خسرت 6.7 مليار دولار منذ بداية العام، وانخفض إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 120 طنًا إلى 3105 أطنان من الذهب خلال هذه الفترة.وشهدت صناديق المؤشرات المتداولة للذهب على مستوى العالم تدفقات شهرية إيجابية للشهر الثاني على التوالي، حيث جذبت 1.4 مليار دولار في شهر يونيو. وشملت هذه التدفقات جميع المناطق، حيث شهدت جميعها مكاسب إيجابية باستثناء أميركا الشمالية التي تكبدت خسائر طفيفة للشهر الثاني على التوالي.وبلغ متوسط حجم تداول الذهب العالمي في مختلف الأسواق 195 مليار دولار يوميًا في يونيو، بانخفاض 9.5% على أساس شهري، وعلى الرغم من ذلك، بلغ متوسط سيولة سوق الذهب العالمية 210 مليارات دولار يوميًا، متجاوزًا متوسط الربع الأول (182 مليار دولار يوميًا).وأضافت الصناديق الأوروبية 1.4 مليار دولار في يونيو، وقد ساعد ذلك على تقليص التدفقات الخارجة خلال النصف الأول إلى 4.9 مليار دولار، ومع ذلك، سجلت الصناديق أسوأ أداء خلال الفترة منذ عام 2013 (-8 مليارات دولار).ومددت آسيا سلسلة تدفقاتها الوافدة إلى 16 شهرًا، حيث اجتذبت 560 مليون دولار في يونيو، بدعم من الصين، التي أضافت 429 مليون دولار، لتحقق المنطقة تدفقات وافدة 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول، وهو أداء قياسي للمنطقة.وبلغت التدفقات الخارجة من أميركا الشمالية 573 مليون دولار في يونيو، لتسجل أكبر تدفقات خارجة منذ ثلاث سنوات عند 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول، في ظل قوة الدولار واستمرار مكاسب الأسهم، وحدت المخاطر الجيوسياسية من الخسائر.