الذهب ينخفض عالمياً ويترقب بيانات التضخم

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، بعدما لامست أعلى مستوياتها في 8 أشهر، أمس الأربعاء.

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ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1877.51 دولار للأوقية (الأونصة) بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة 0.1 % عند 1878.9 دولار للأوقية.



ويتوقع المتعاملون بنسبة 77 % أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس، ويتوقعون أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 4.92 % بحلول حزيران. ( investing )