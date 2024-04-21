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الأحد، 21-04-2024 08:52 ص

صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة إنتاج النفط ابتداءً من تموز المقبل

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الوكيل الإخباري- توقَّع صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع منظمة "أوبك" وحلفائها، زيادة إنتاج النفط تدريجيًّا ابتداءً من شهر تموز المقبل ، في تحوُّل من شأنه أنْ يعيد السعودية إلى قائمة الاقتصادات الأسرع نموًّا العام المقبل.

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وقال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية في واشنطن -على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين- إنَّه يتوقَّع أنْ يحدث انعكاسٌ كاملٌ لخفضِ الإنتاج بداية من عام 2025.


وقد رفع صندوق النقد الدولي توقُّعاته لنموِّ السعودية من 5.5% إلى 6%، ويتوقَّع الصندوق أنْ يصل إنتاج النفط السعودي إلى 10 ملايين برميل يوميًّا بمستهل عام 2025 من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات عند 9 ملايين برميل يوميًّا.


وأوضح ماتي أنَّ صندوق النقد الدولي خفَّض طفيفًا توقُّعاته للنمو الاقتصادي السعودي العام الجاري إلى 2.6% من 2.7%، وفقًا للبيانات الفعلية لعام 2023، واستمرار خفض الإنتاج حتى حزيران .


ويتوقع "بلومبرج إيكونوميكس" توسعًا بنسبة 1.1% في عام 2024، وأنْ يستمر خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري.


وتوفر التوترات في الشرق الأوسط احتمالية تحول السياسة بعد أنْ تجاوزت أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل لأوَّل مرَّة في أشهر.


ومن المقرر أنْ تجتمع منظمة الدول المصدِّرة للنفط وحلفاؤها في الأول من حزيران ، ويتوقَّع بعض المحلِّلين أنْ تبدأ المنظمة في تخفيف بعض القيود.




 




 

 


 

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