ضمان الاستثمار: الدول العربية استقطبت 1617 مشروعا أجنبيا العام الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية خلال العام الماضي 2022 بمعدل 74 بالمئة، لتصل إلى1617 مشروعا وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358 بالمئة، لتبلغ 200 مليار دولار.

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ووفق المؤسسة، جاء الأردن بالمرتبة 13 عربيا في قائمة أكبر المستقبلين لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من حيث التكلفة الاستثمارية للعام الماضي 2022، بقيمة 377 مليون دولار وبعدد 10مشاريع منفذة من خلال 9 شركات أجنبية.



وحسب بيان للمؤسسة، اليوم الخميس، وصل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تركزت تلك المشاريع في مصر بحصة 53 بالمئة من التكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57 بالمئة من عدد المشاريع، لتصل قيمتها التراكمية بالمنطقة العربية خلال العقدين الماضيين 1.5 تريليون دولار، من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل.



وقال المدير العام لـ (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح، إن المؤسسة رصدت 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، وكشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالميا في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة، خلال العام الماضي 2022.



وأضاف، أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية وتكلفتها الاستثمارية، مع توقعات باستمرار الأداء القوي خلال العام الحالي 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات ( FDI Markets ) بمعدل 28 بالمئة والتكلفة بمعدل 70 بالمئة، لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2022.



ووفق بيانات التقرير مثلت مصر أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار وبحصة 53 بالمئة، مستفيدة من المشروعات الضخمة التي تم التعهد بتنفيذها بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ.