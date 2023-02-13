عملة رقمية كبرى قد ترتفع قيمتها لتصبح 10 ملايين دولار

الوكيل الإخباري - تتباين توقعات المحللون في سوق العملات الرقمية بشأن مستقبل العملة الأشهر البيتكوين، حيث إن السمة الغالبة في هذه التوقعات هي شدة التباين كما هو الحال في شدة تقلبات الأسعار.

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وحتى الآن لا يزال سعر بيتكوين البالغ مليون دولار هو الأعلى في قائمة التوقعات المتفائلة بشأن اكبر عملة رقمية.



وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، يمكن أن تصل عملة البيتكوين إلى 10 ملايين دولار في 9 سنوات، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من السلاسل الجانبية.



ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، آدم باك أن سعر البيتكوين قد يصل إلى 10 ملايين دولار بحلول نهاية النصف السادس في عام 2032. ( وكالات)

