الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

نواب يطالبون بدعم منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين

اصابتان بحادث سير في إربد

الطفل عمر عفادلة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية في فلسطين

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

 
الإثنين، 13-02-2023 12:30 م

عملة رقمية كبرى قد ترتفع قيمتها لتصبح 10 ملايين دولار

Bitcoin_800x533_L_1645008994


الوكيل الإخباري - تتباين توقعات المحللون في سوق العملات الرقمية بشأن مستقبل العملة الأشهر البيتكوين، حيث إن السمة الغالبة في هذه التوقعات هي شدة التباين كما هو الحال في شدة تقلبات الأسعار.

اضافة اعلان


وحتى الآن لا يزال سعر بيتكوين البالغ مليون دولار هو الأعلى في قائمة التوقعات المتفائلة بشأن اكبر عملة رقمية.


وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، يمكن أن تصل عملة البيتكوين إلى 10 ملايين دولار في 9 سنوات، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من السلاسل الجانبية.


ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، آدم باك أن سعر البيتكوين قد يصل إلى 10 ملايين دولار بحلول نهاية النصف السادس في عام 2032. ( وكالات)

إقرأ ايضا
6a86bdf896d337bed94265522a679678a783f3db

84 مليار دولار خسائر الزلزال في تركيا

encyclopedia-ما-هو-سعر-الفائدة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

58217

بالرغم من الأزمة.. ارتفاع مبيعات التجزئة التركية

ab3b866d-899

ارتفاع طفيف على الذهب عالمياً وسط ترقب بيانات التضخم

1589384530_764_90391_kline

الصادرات البترولية في مصر ترتفع إلى 18.2 مليار دولار

2

بيانات التضخم المرتقبة تدفع الدولار لأعلى مستوى في 5 أسابيع

أخبار متعلقة
moved_LYNXMPEI10187_L

هذه الدولة تسمح لمواطنيها دفع الضرائب بالعملات الرقمية

63db637048fbb

تراجع الدولار بعد اعتراف الاحتياطي الاتحادي بتباطؤ التضخم

2107086-1390843442

الصين تسعى لتعزيز الاستهلاك لدفع الانتعاش الاقتصادي

5258

بعكس المتوقع.. اقتصاد منطقة اليورو ينمو بآخر ربع من 2022

2522

العملات الرقمية تنتفض

1614346149511

النفط يصعد للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بزيادة الطلب الصيني