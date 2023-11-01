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الأربعاء، 01-11-2023 09:18 ص

فرصة للراغبين بالتداول والشراء .. هبوط ملفت على أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأونصة الشهر الماضي.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1978.36 دولار للأونصة، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1987.00 دولار.


وتنتظر الأسواق الآن نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سيختتم في وقت لاحق الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهرية الأميركية الجمعة.

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