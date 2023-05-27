قبيل جولة الانتخاب الثانية.. انخفاض قياسي لقيمة العملة التركية

الوكيل الإخباري - تراجعت العملة التركية إلى مستوى متدن قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار، قبل يوم من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية.

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وسجلت الليرة أمس الجمعة 19.9845 مقابل الدولار، مبتعدة قليلا عن مستوى قياسي متدن بلغ 19.9950 في التعاملات المبكرة.



وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو.



وتقدم إردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي، كمال كليتشدار أوغلو، في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50% من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة. ( الحرة )

