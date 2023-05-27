السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

169 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

بدء توزيع تذاكر حفل النجوم العرب والاردنيين بمناسبة زفاف ولي العهد

البرلمان العربي يدعو لتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي

الأمن يحذر من إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية

السير: فئات شبابية أغلقت الطرق والجسور والأنفاق احتفالا بعد الاستقلال

امين عمان: استخدام باص عمان والباص السريع يوم زفاف ولي العهد مجاناً

زفاف ولي العهد أمير القلوب .. فرح يملأ بيوت الأردنيين

"اونروا الأردن" تحصل على أقل من ربع متطلباتها المالية في 5 أشهر

الجغبير: الأردن كان سباقاً في العمل على تكوين تكتلات اقتصادية مع الدول العربية

فيلم أردني يحصد جائزة في مهرجان كان العالمي

 
السبت، 27-05-2023 10:40 ص

قبيل جولة الانتخاب الثانية.. انخفاض قياسي لقيمة العملة التركية

5154119


الوكيل الإخباري - تراجعت العملة التركية إلى مستوى متدن قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار، قبل يوم من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية.

اضافة اعلان


وسجلت الليرة أمس الجمعة 19.9845 مقابل الدولار، مبتعدة قليلا عن مستوى قياسي متدن بلغ 19.9950 في التعاملات المبكرة.


وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو.


وتقدم إردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي، كمال كليتشدار أوغلو، في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50% من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة. ( الحرة )

إقرأ ايضا
5202324101840267498147

الجغبير: الأردن كان سباقاً في العمل على تكوين تكتلات اقتصادية مع الدول العربية

5451

ملياردير أمريكي يرجح: الذهب سيفشل كملاذ آمن والتحول سيكون للعملات الرقمية

54

الاقتصاد البريطاني في خطر والركود بات محتملاً في 2024

444444

أزمة الديون.. أمريكا قد تتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من 5 حزيران المقبل

490734

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

أخبار متعلقة
LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يتراجع وشبح رفع الفائدة من جديد يهدد المعدن الأصفر

LYNXMPEJ4H05Y_L

الذهب عالمياً يستقر والاسواق تترقب محادثات سقف الدين الأمريكي

1676035531170

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

1412

الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

4741

هل يتأثر إقتصاد الأردن إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها؟

484042

انخفاض الاسترليني أمام الدولار