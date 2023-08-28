قفزة في أسعار الغاز الأوروبية بعد تقارير من أستراليا

الوكيل الاخباري- قفزت أسعار الوقود الأزرق في البورصات الأوروبية، اليوم الاثنين، بنحو 10% على خلفية تقارير تحدثت عن إضراب عمال في أستراليا الأمر الذي قد يؤثر على إمدادات الغاز المسال من هذا البلد.

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وبحلول الساعة 15:39 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لشهر سبتمبر على مؤشر TTF (أكبر مركز للغاز في أوروبا) بنسبة 9.9% إلى 426.7 دولار لكل ألف متر مكعب.



وكانت عقود الوقود الأزرق قد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 393.7 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها زادت من ارتفاعها بعد التقارير عن إضراب محتمل في أستراليا.



وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام عن إضراب محتمل للعمال في مصانع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة الطاقة الأمريكية "شيفرون" في أستراليا.