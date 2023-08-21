أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد تقارير لوسائل الإعلام تحدثت عن اضطرابات محتملة في أستراليا، ما قد يؤثر على إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا.

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وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 11.8% إلى 458.8 دولار لكل ألف متر مكعب. وقبل ذلك استهلت عقود الغاز تعاملات اليوم الاثنين على زيادة بنسبة 16.5%.

وتترقب الأسواق الوضع في أستراليا، حيث من المحتمل حدوث إضرابات عمالية الأسبوع الجاري قد تعطل حوالي 10% من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال.