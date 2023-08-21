الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

اول تصريح للسفيرة الاميركية وصولها الاردن

أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

مستجدات قرار نقابة الاطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين

الملك يتابع اجتماعاً بقصر الحسينية ويصدر توجيهات

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

توضيح حول برامج المعونة المالية الطارئة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

 
الإثنين، 21-08-2023 05:56 م

أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

64e36f5042360428e9022d11


الوكيل الإخباري- قفزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد تقارير لوسائل الإعلام تحدثت عن اضطرابات محتملة في أستراليا، ما قد يؤثر على إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا. 

اضافة اعلان

 

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 11.8% إلى 458.8 دولار لكل ألف متر مكعب. وقبل ذلك استهلت عقود الغاز تعاملات اليوم الاثنين على زيادة بنسبة 16.5%.

 

وتترقب الأسواق الوضع في أستراليا، حيث من المحتمل حدوث إضرابات عمالية الأسبوع الجاري قد تعطل حوالي 10% من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال.

إقرأ ايضا
64e35629423604300e12614d (1)

بنك "بريكس" يخطط لإصدار عملة رقمية موحدة

64e34aa54236042ead134395

تركيا تبرم اتفاقية "تاريخية" مع هنغاريا

6202219222229668096202

خبير اقتصادي يتوقع موعد تخفيض أسعار الفائدة على القروض في الأردن

64e32fa64c59b71c8a4fb6a5

الصين تخفض مجددا سعر الفائدة

49283_3_1677973721 (1)

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات محليا في تسعيرة أيلول المقبل

ذهب3

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

أخبار متعلقة
2245371-581514980

التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى في 15 شهرا

099494087745

دولة عربية ترفع رواتب المتقاعدين والموظفين 100%

IMG-20230413-WA0014

التضخم السنوي في السعودية يتراجع لأدنى مستوى بأكثر من عام

64d4f7834c59b775ae6e8028

"بلومبرغ" تحذر من خطر يحدق بألمانيا في 2027

820236104416906225256

الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات من 5.8 - 21.3% عالمياً

20

تباطؤ الإنتاج الصناعي في السعودية 1.6% خلال يونيو