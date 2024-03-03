قمة الجزائر للدول المصدرة للغاز تدين العقوبات أحادية الجانب

الوكيل الإخباري -

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اختتمت قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز في العاصمة الجزائرية، باعتماد إعلان الجزائر الذي يدين خصوصا العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.ودان الإعلان الذي اعتمد بإجماع الدول المشاركة جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.وأضاف أن تلك القيود تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.وأكد على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.وتأسس منتدى الدول المصدر للغاز عام 2001 ويضم 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة إلى أعضاء مراقبين.