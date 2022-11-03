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الخميس، 03-11-2022 04:55 م

لبنان يتراجع عن خطة خفض سعر الصرف الرسمي لليرة

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر وزارية وسياسية في لبنان اليوم الخميس، إن لبنان تراجع عن خطط لخفض سعر الصرف الرسمي لليرة، القائم منذ 25 عاما، بسعر أقرب إلى سعر السوق وذلك وسط مخاوف من رد فعل المواطنين.

وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لرويترز يوم 28 سبتمبر أيلول إن الدولة اعتمدت سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنها خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019.

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وقال خليل في البداية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر ، لكن وزارته قالت في وقت لاحق إن ذلك سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي المالي وهو ما لم يحدث بعد.


وقال مصدر بوزارة المالية لرويترز اليوم الخميس "الخلافات السياسية أوقفت الخطوة. لا أحد في البلاد يريد تحمل مسؤوليتها".

 

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