للبيع والشراء .. سعر غرام الذهب بالأردن اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار شراء وبيع غرام الذهب بجميع عياراته في الأردن اليوم الأربعاء ، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين - 39.5 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 37.8 دينارًا للشراء منهم.



أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد بلغ 35.1 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 32.1 دينارًا للشراء منهم.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا واضحا بواقع 30 قرشًا أمس الثلاثاء ، بعد أن استقرت لمدة ستة أيام متتالية.

