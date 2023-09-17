الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

إرادتان ملكيتان مرتقبتان قبل نهاية أيلول الحالي

للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد

2023 عام الأرقام القياسية في الكوارث الطبيعية والضحايا

الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في كندا جراء إعصار "لي"

الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في كندا بسبب الإعصار

فلسطين: نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين جراء إعصار ليبيا

توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان

التربية: التسجيل لامتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية إلكترونيا منتصف شهر 10 المقبل

إدارة الأزمات: درب الأمان 3 سيطبق بهذه المحافظات ولا تعطيل على دوام المدارس

 
الأحد، 17-09-2023 12:24 م

للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد

_129089824_mediaitem129089823


الوكيل الإخباري - توقع استراتيجيون في "بنك غولدمان ساكس" - أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم - أن العام المقبل سيشهد تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة.

وقالوا في تقرير البنك الدوري، إنه من غير المُرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر القادمين.

وتوقعوا أن يرفع المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، المنوي عقده يوم الأربعاء المقبل.

اضافة اعلان


وجاء في التقرير: "نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام".

إقرأ ايضا
8202327105955814422512

للراغبين باقتناء ليرات الذهب .. اليكم سعر البيع بالاردن اليوم الأحد

920237114545103131449

توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان

33

تقرير: الدول العربية رفعت قدراتها من الطاقة المتجددة 57% خلال عام واحد

5479772d7593af96d467ff0f84289303

سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الأحد

a0b5ad024f939250c0c34fc73a8aa59b

طريق بديل لقناة السويس.. أول شحنة غاز مسال تصل وجهتها النهائية

6505f5a14c59b75c2f5d2998

تونس تسدد حوالي 74% من ديونها الخارجية للعام الحالي

أخبار متعلقة
920238135941389537491

أسهم أوروبا تختتم الأسبوع على انخفاض وسط قلق بشأن الفائدة

68ae5c6f33b7c5071f19461a0d5acfeb1637073650

تصريحات هامة من النقد الدولي حول أسعار الفائدة

22

نيكي الياباني يواصل الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي

LYNXMPEA5N0EK_L

الذهب عالمياً يصعد ويتجاوز مفاجآت الفيدرالي حول رفع الفائدة

220

الدولار يتراجع وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة الأميركية

GettyImages-1207596507

رغم توقعات الاستمرار في رفع الفائدة الأسهم الأمريكية ترتفع