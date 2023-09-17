للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد

الوكيل الإخباري - توقع استراتيجيون في "بنك غولدمان ساكس" - أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم - أن العام المقبل سيشهد تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة.



وقالوا في تقرير البنك الدوري، إنه من غير المُرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر القادمين.



وتوقعوا أن يرفع المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، المنوي عقده يوم الأربعاء المقبل.

اضافة اعلان



وجاء في التقرير: "نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام".

