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الأحد، 21-03-2021 01:54 م

مؤشر التضخم في سلطنه عُمان يتراجع 0.13%

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الوكيل الاخباري - قالت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني إن معدل التضخم في البلاد قد شهد تراجعا بنسبة 0.13% .

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وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني للإحصاء والملعومات في سلطنه عُمان، نشره موقع "مباشر عمان"، فقد أكد أن هذا التراجع يعود لانخفاض أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الشهر.

وأكد البيان على أن السلع التي انخفض سعرها منها المواد الغذائية والمشروبات غير كحولية بنسبة 1.18%، وأيضا أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.18%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية 0.09%، والمطاعم والفنادق 0.07%، ومجموعة الاتصالات 0.01%.


وكانت عُمان قد شهدت ارتفاعاً في معدل التضخم خلال شهر فبراير / شباط الماضي، بنسبة 0.13%، على أساس شهري.


في المقابل ارتفعت أسعار مجموعات النقل 0.82%، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة 0.14%، واستقرت أسعار مجموعة التبغ وتكلفة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ومجموعة الصحة ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة التعليم.


وعلى أساس سنوي، شهد معدل التضخم في عُمان عن شهر فبراير/شباط الماضي، تراجعاً بنسبة 1.37 بالمائة، الأرقام القياسية.


وعزا البنك المركزي العماني هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النقل 5%، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 1.47%، والملابس والأحذية 1.15%، وأسعار المطاعم والفنادق 0.44%، والاتصالات 0.04%.


وفي المقابل، ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة على أساس سوي بنسبة 1.32%، والثقافة والترفيه 0.80%، والتعليم 0.08%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.05%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية 0.01%، واستقرت أسعار التبغ والصحة.


يشار إلى أن مؤشر غلاء المعيشة هو المؤشر الرئيسي للتضخم في الدولة، وهو يقيس التغير في أسعار سلة محددة من السلع والخدمات الاستهلاكية وتشمل الغذاء والملبس والنقل، وخدمات أخرى.



 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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