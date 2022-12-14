ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

الوكيل الإخباري -
خسر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك موقع "تويتر" إيلون ماسك، لقب أغنى رجل في العالم أمام رجل الأعمال الفرنسي، برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أل في أم أتش" للسلع الفاخرة.اضافة اعلان
ووفقا لتصنيف أكبر الثروات في العالم فإن ثروة أرنو تبلغ 170.6 مليار دولار، بينما ثروة ماسك أصبحت تبلغ 163.1 مليار دولار، مع العلم أن ثروته تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار .
وهذه هي المرة الأولى التي لا يتصدر فيها ماسك صدارة مؤشر بلومبيرغ منذ أن تراجع إلى المركز الثاني في 2021.
ويأتي ذلك في عام مضطرب لماسك، مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسات النقدية، مما أثر على انخفاض أسهم تسلا بمقدار 50%، فضلا عن خسارة 10 مليارات دولار منذ توقيع صفقة الاستحواذ على تويتر. ( روسيا اليوم
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