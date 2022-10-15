الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

مرتفعة 2%.. فاتورة التقاعد تبلغ 952 مليونا

انقطاع التيار الكهربائي عن طريق نزول العدسية

الأردن والجزائر يبحثان تحضيرات عقد القمة العربية المقبلة

مقتل 11 على الأقل في هجوم بمعسكر تدريب عسكري في روسيا

إغلاق الطريق الملوكي في البترا بالاتجاهين - صور

اختتام فعاليات مهرجان شارع الثقافة الرابع في الرصيفة

عملية إطلاق نار تستهدف جيش الاحتلال جنوب نابلس

افتتاح معرض الفن التشكيلي لمجموعة من الفنانين التشكيليين بإربد

افتتاح مشروع صناعة تقليدية وتطبيقات متقدمة على التطريز في إربد

الأردنية تفتح باب التقديم للموازي لمن لم يتقدم سابقا بشروط

 
السبت، 15-10-2022 11:53 م

مرتفعة 2%.. فاتورة التقاعد تبلغ 952 مليونا

5fcf300a-دنانير-أردنية


الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية بالموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، أو ما مقداره 17.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية تموز الماضي 951.8 مليون دينار مقارنة مع 933.9 مليون في الفترة نفسها من العام 2021.


وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية تموز الماضي 389.048 ألف متقاعد مقارنة مع 378.934 ألف متقاعد في الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.6 %.


وشكلت فاتورة التقاعد نحو 18.3 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت 5.17 مليار دينار مقارنة مع نحو 18.7 % في العام 2021 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 4.89 مليار دينار.


وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 85.6 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 816.9 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 14.4 % إذ بلغت 134.9 مليون دينار.


وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 1.1 % أو ما مقداره 19 مليون دينار مقارنة مع العام 2020.

إقرأ ايضا
634ad72a42360476a51ec012

فرنسا: الكهرباء ترجئ تشغيل 5 مفاعلات نووية

18309136491665789070

يلين تعترف : أولوية السيطرة على التضخم في أميركا سترهق دول أخرى

634ad5ac459fc

أمين عام منظمة أوابك: قرار أوبك+ بخفض‭ ‬إنتاج النفط صائب

uWckJnUGb4pQEUdLOJUoxpEKOsURRvcMBbiD4PlT

خبير يدعو الأردنيين إلى التروي قبل شراء الذهب ويحذر

لللللللل

المركزي الأوروبي يدعوا لزيادة حادة للفائدة لكبح التضخم

image (62)

ألمانيا: تراجع مستوى امتلاء مرافق الغاز بسبب خطأ في نقل البيانات

أخبار متعلقة
306383_59_1628776417

الجغبير: صندوق دعم وتطوير الصناعة يحفز زيادة الإنتاجية

dcb1882b5d2da82c4f1ecb54d9b9de6d_XL

منها الأحشاء المُقطعة .. تعرّف على السلع التي يستوردها ويصدرها الأردن مع دول الخليج

Kl1ZNqiH0HaI2BUnoJzV8ZmHaApvMvLrodN3SB1M

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 68 مليون و200 ألف دينار حتى نهاية آب

3e55cb6592d09085f596bb92858a3884

بعد الانقطاع .. النفط العراقي يصل الى الأردن مجددا

بنك-استثمار-يتوقع-رفع-سعر-الفائدة-2-على-الأقل-خلال-الفترة-القادمة

خبير يكشف أثر رفع الفائدة على قروض الأردنيين

920228162017370744784

رسمياً .. البنك المركزي يقرر رفع الفائدة على القروض 75 نقطة أساس