مرتفعة 2%.. فاتورة التقاعد تبلغ 952 مليونا

الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية بالموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، أو ما مقداره 17.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية تموز الماضي 951.8 مليون دينار مقارنة مع 933.9 مليون في الفترة نفسها من العام 2021.



وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية تموز الماضي 389.048 ألف متقاعد مقارنة مع 378.934 ألف متقاعد في الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.6 %.



وشكلت فاتورة التقاعد نحو 18.3 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت 5.17 مليار دينار مقارنة مع نحو 18.7 % في العام 2021 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 4.89 مليار دينار.



وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 85.6 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 816.9 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 14.4 % إذ بلغت 134.9 مليون دينار.



وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 1.1 % أو ما مقداره 19 مليون دينار مقارنة مع العام 2020.