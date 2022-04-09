السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية .. 100 وحدة سكنية ومصنع إنتاجي وحديقة عامة في البلقاء

أردوغان يزور الأردن الاثنين المقبل

انخفاض ملموس على الحرارة و 5 درجات في الشمال - تفاصيل

أفضل الوجهات السياحية في أبريل

مركز السكري والغدد الصماء يوضح الحالات التي يجب فيها قطع الصيام فوراً

جازبروم الروسية تؤكد انخفاض شحنات الغاز عبر أوكرانيا في أبريل

رقم ضخم في 4 أشهر.. تعرف على توزيعات أرباح بورصة مصر

ممثل قطاع الألبسة: استقرار أسعار الألبسة والأحذية في الأسواق

وزير العمل يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الاختناق في المفرق

مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

السبت، 09-04-2022 01:36 م

مصر.. نقابة الفلاحين تكشف عن سبب ارتفاع أسعار بعض الخضروات وموعد انخفاضها

6251585c423604705e75a9f0


الوكيل الاخباري- كشفت نقابة الفلاحين في مصر عن سبب ارتفاع أسعار بعض الخضروات، لافتة إلى موعد انخفاضها.

اضافة اعلان

 

وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الخضروات الأساسية كالطماطم والملوخية والخيار سببه "تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع فترة فواصل العروات، ما بين العروة الشتوية والصيفية"، مشيرا إلى أن "أسعار جميع الخضروات سوف تنخفض تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج بشاير العروة الصيفية لتصل لسعرها الطبيعي في غضون 20 يوما على الأكثر".

وأشار حسين عبد الرحمن أبو صدام إلى أن "الأيام القلية المقبلة سوف تشهد نضج العروه الصيفية من جميع أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية لتنخفض الأسعار بنحو 50% عما هي عليه الآن، ليصل كيلو الطماطم من 7 إلى 10 جنيهات"، حيث تراوح سعر صندوق الطماطم اليوم زنة الـ20 كيلوغران ما بين 300 جنيه إلى 350 جنيه في أسواق الجملة، ليباع كيلوغرام الطماطم من 15 إلى 20 جنيه عند باعة التجزئة بسبب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على الخضروات، إذ تزامن ذلك مع انتهاء العروه الشتويه وبداية العروة الصيفية بما يسمي فاصل عروة مع زيادة اسعار البدائل المناسبة للطماطم مثل ارتفاع أسعار الملوخية ووصول الكيلو إلى 24 جنيها لأنها في بداية موسمها.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى أن "بعض المنتجات الزراعية ارتفعت اسعارها مثل ورق العنب الذي وصل الكيلوغرام منه إلى 70 جنيها لقلة المعروض، وبداية ظهور أوراق العنب الذي سوف ينخفض خلال أيام بعد زيادة الأوراق على أشجار العنب ليصل الكيلو لـ30 جنيها".

وقال إن "بعض المنتجات الزراعية الأخرى انخفضت أسعارها لأقل من سعر تكلفتها حيث يباع كيلوغرام الثوم في الحقل بـ2 جنيه ويصل للمستهلك بـ3 جنيهات، وكذلك البصل الذي يباع الكيلو منه بالحقل بـ80 قرش ليصل للمستهلك بـ1.5 جنيه، وذلك لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج مع ضعف عمليات التصدير وعدم استيعاب السوق المحلي لكل الإنتاج في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين".

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
image_2030234567890-66_ar

جازبروم الروسية تؤكد انخفاض شحنات الغاز عبر أوكرانيا في أبريل

download (1)

رقم ضخم في 4 أشهر.. تعرف على توزيعات أرباح بورصة مصر

download

بيتكوين عند 42 ألف دولار.. هل تبدد حلم الـ 500 ألف دولار؟

ec20220407_1

المركزي السعودي يعتمد إجراءات احترازية عاجلة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي

1d7548fb-1871-4d2f-b5ee-d89849083cd8

المركزي الروسي يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية

البنك المركزي (3)

قرابة 2.74 مليون دينار قيمة موجودات الذهب في الأردن خلال أول شهرين من 2022

أخبار متعلقة
6242a9bf423604490b3b37a9

وزير يكشف عن القدرة التخزينية للقمح في مصر

4Navit9hJ4CgbWMJnXHNOWwXSBjhKUzzc7RR0oGM

استقرار سوق الصرف في مصر والدولار فوق 18 جنيهاً

360496_10_1645792045

مصر تجري محادثات مع 4 دول لاستيراد القمح

-1647851134-0

سعر الدولار في مصر.. الجنيه يسجل ارتفاعا طفيفا

353

مصر تطلب دعم صندوق النقد الدولي لتطبيق برنامج اقتصادي شامل

6235b63c4c59b743b55c2853

اقتراح لمسؤول مصري بشأن توفير أكبر كمية من القمح في البلاد