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الأحد، 12-06-2022 12:33 م

ميناء الحاويات: ارتفاع المناولة 8 % بالأشهر الـ5 الأولى

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الوكيل الإخباري - ارتفع حجم المناولة في ميناء حاويات العقبة 8 % خلال الأشهر الخمسة الأولى العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت حركات المناولة في الميناء ما مجموعة 378 ألف حاوية حتى نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 311 ألف حاوية في نفس الفترة من العام الماضي.

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يأتي ذلك في وقت يواصل فيه ميناء الحاويات إدخال مجموعة جديدة من المعدات كجزء من خطة الشركة الخمسية التطويرية الخاصة باستبدال المعدات الحالية بأخرى أكثر حداثة لرفع الكفاءة.


واستقدم ميناء حاويات العقبة الأسبوع الماضي 14 آلية لنقل الحاويات من الأرصفة للساحات، وبالعكس ضمن خطة تحسين وتطوير واستبدال الآليات بأخرى حديثة تواكب المستجدات بعمل المنظومة المينائية، بالاضافة الى رفع كفاءة ميناء الحاويات في المناولة والحفاظ على البيئة والسلامة العامة.


ويؤكد شراء آليات جديدة والتي بلغت كلفتها ما يقارب 1.5 مليون دينار التزام الميناء بالجزء المهم في حلقة التزويد ودوره الفعال في خدم التجارة الدولية بالاضافة الى خدمة تجارة الترانزيت وبضائع أخرى لأسواق دولية.


وتسعى حاويات العقبة لكسب الحصة الأكبر للسفن الملاحية العابرة على ساحل البحر الأحمر، وجذب حصة سوقية إضافية من عمليات المنافسة حول العالم إلى الموانئ الأردنية، بما يُسهم في زيادة كميات المناولة، والإسهام في ترسيخ موقع المملكة بصفتها مركزا لوجستيا عالميا، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية.


وكانت الموانئ الأردنية قد أقرت حوافز إضافية للبضائع العراقية (الترانزيت) القادمة للميناء، والمصدرة الى دولة العراق، إذ خفضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رسوم المناولة، والرسوم الجمركية كافة بنسبة 75 %، فيما تعكف على دراسة تخفيض رسوم البضائع والترانزيت للتخفيف على شركات النقل والتخليص، بحسب بخيت.

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