الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

لائحة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم

57 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف المتواصل على قطاع غزة

ضريبة الدخل والمبيعات: التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس في حال تكرارها

مرصد الزلازل الأردني يسجل 1126 نشاطاً زلزالياً العام الماضي

استشهاد 11 فلسطينيا إثر استهداف منزل مأهول بالسكان بخان يونس

أسعار بيع وشراء الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

أبو علي: 89.5 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

أول تعليق رسمي من الجيش المصري على الاشتباكات الحدودية

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يتجاوز الـ 78 دولاراً للبرميل

وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: بعيدون جدا عن إنهاء حماس

عاجل

57 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف المتواصل على قطاع غزة

الثلاثاء، 16-01-2024 09:51 ص

ناقلات الغاز القطري تستأنف رحلاتها وسط توتر في البحر الأحمر

LYNXMPEE140B4_L

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الثلاثاء، أن 4 ناقلات تستخدم في نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري استأنفت رحلاتها، بعد توقفها لعدة أيام، في ظل الهجمات البحرية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، في البحر الأحمر.

اضافة اعلان


وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة التجارة على الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب، والذي يمر من خلاله حوالي 12% من حركة الشحن العالمية.


وتوعدت جماعة الحوثي بتوسيع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.


إقرأ ايضا
147-212942-gold-prices-today-jordan-saturday-9-july-2022_700x400

أسعار بيع وشراء الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

thumbs_b_c_ea01b02cbd0abad2bd295c9d222174dc

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يتجاوز الـ 78 دولاراً للبرميل

432663

رهانات تخفيضات الفائدة ترفع الدولار

11-13-780x470

انخفاض أسعار الذهب عالمياً بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

010

الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.3% في 2023

2347006-1377087201

أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثرواتهم منذ 2020 .. و 5 مليارات شخص ازدادوا فقراً

أخبار متعلقة
65a4c1154236046b250c0016 (1)

"بلومبيرغ": قطر توقف مؤقتا نقل الغاز الطبيعي المسال عبر "المندب"

نفط8

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

2346246-1054404902

تقرير: سوق النفط تواجه أخطاراً متزايدة في ممرات الشحن

774

اسعار النفط تتراجع

2345871-1558006993

أسعار شحن الحاويات عالمياً تواصل الارتفاع بسبب اضطرابات البحر الأحمر

351770

انخفاض طفيف على أسعار القمح عالمياً