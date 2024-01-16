ناقلات الغاز القطري تستأنف رحلاتها وسط توتر في البحر الأحمر

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الثلاثاء، أن 4 ناقلات تستخدم في نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري استأنفت رحلاتها، بعد توقفها لعدة أيام، في ظل الهجمات البحرية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، في البحر الأحمر.

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وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة التجارة على الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب، والذي يمر من خلاله حوالي 12% من حركة الشحن العالمية.



وتوعدت جماعة الحوثي بتوسيع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

