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الخميس، 01-06-2023 04:39 م

هولندا.. ارتفاع التضخم

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الوكيل الإخباري- ارتفع معدل التضخم السنوي في هولندا إلى 6.1% في مايو الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في البلاد CBS.

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وقال المكتب في بيان "وفقا لتقييم أولي سريع فقد بلغ التضخم في مايو 6.1%. وفي أبريل الماضي كان مستوى أسعار السلع والخدمات أعلى بنسبة 5.2% مما كان عليه قبل 12 شهرا".

وأشار المكتب إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ارتفعت بشكل أقل حدة في مايو الماضي مما كانت عليه في أبريل الماضي.

وبلغ متوسط الزيادة في أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي 12.8%، وارتفعت السلع الصناعية بنسبة 8.3%، في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 18.5%.

وفي وقت سابق أفاد البنك المركزي الهولندي بأنه لا يزال يعتبر معدل التضخم في البلاد "مقلقا".

 

روسيا اليوم

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