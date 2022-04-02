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السبت، 02-04-2022 09:07 ص

هيئة الطاقة تؤكد: تقديم طلبات الاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة مستمر

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، استمرار استقبال طلبات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي على الموقع الإلكتروني kahraba.gov.jo، بعد بدء تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة.

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وقالت الهيئة، في بيان لها، إن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم على (600) كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلاً وبحد أقصى (10) دنانير، وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.


وبين الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور أبو عيد، أن التعرفة المدعومة لها 3 شرائح وسعر لكل تعرفة وهي: من 1 – 300 كيلو واط ساعة، 50 فلساً لكل كيلو واط ساعة، ومن 301 – 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.


وأشار إلى أنه بالنسبة للتعرفة غير المدعومة سيكون هناك شريحتان فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط ساعة 120 فلساً كيلو واط ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة 150 فلساً كيلو واط ساعة.

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