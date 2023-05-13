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السبت، 13-05-2023 02:10 م

وزراء مالية مجموعة السبع يتعهدون بضمان الاستقرار المالي

qanet


الوكيل الإخباري - تعهد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اليوم السبت، بالتحرك لضمان الاستقرار المالي بعدما أثارت سلسلة من حالات انهيار لبنوك أميركية المخاوف.

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وفي بيان مشترك بعد اجتماعهم الذي استمر3 أيام في مدينة نيجاتا شمال غرب العاصمة اليابانية طوكيو، نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة السبع، إنهم سيواصلون مراقبة تطورات القطاع المالي مع الجهات التنظيمية.


وأكدت الدول الصناعية السبع الكبرى، أنها ستعمل على بذل جهود لبناء سلاسل إمداد قوية مع الدول النامية بنهاية العام.


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