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الجمعة، 28-10-2022 07:14 م

وزراء ورؤساء وفود دول عربية يبحثون التعاون الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - عُقد الجمعة، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري؛ تحضيراً لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة في دورته العادية 31 في الجزائر.

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وناقش الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية، في المركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر، البنود المنبثقة عن اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي عقد الخميس، وجرى خلاله بحث العديد من القضايا المتصلة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي بين الدول العربية.


وترأست الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، الوفد الأردني المشارك في اجتماعي كبار المسؤولين وعلى مستوى الوزراء، والتي استمرت على مدار يومين.


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