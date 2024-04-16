وفد رسمي أردني يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

الوكيل الإخباري - يشارك وفد رسمي أردني يضم وزير المالية محمد العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأميركية واشنطن، وتستمر حتى السبت المقبل.



ومن المقرر أن يشارك الوزيران ومحافظ البنك المركزي في عدة حوارات وجلسات ضمن جدول أعمال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك.



وتنطلق اجتماعات الربيع 2024، بعنوان (رؤية لإحداث التأثير) للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر، بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل.



وعُقد المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع 2024، حيث تناول رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا التحديات العالمية الملحة وتواصل مع الصحفيين من جميع أنحاء العالم.

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وفي 17 نيسان - الحدث الأبرز - سيكون فعالية للتعرف على ما هو مطلوب لتوسيع نطاق الحلول وزيادة الاستثمارات التي ستساعد على توفير الكهرباء لملايين الأفارقة وإحداث تحول في الاقتصادات الأفريقية.



وفي 18 نيسان، تنطلق في الاجتماعات فعالية يناقش فيها الخبراء كيف يمكننا المساعدة في ضمان زيادة خدمات الرعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة على مستوى العالم لمزيد من الناس.

