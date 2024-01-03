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الأربعاء، 03-01-2024 11:14 ص

1.433 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي 2023 لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 62.2 بالمئة، مقارنة مع عام 2022.

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ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال العام الماضي 1.433 مليار دينار، مقابل 883 مليون دينار في عام 2022.


وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 35653 شهادة، مقارنة مع 34289 شهادة بالعام 2022 وبنسبة زيادة 4 بالمئة.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 2023 للعديد من الدول العربية والأجنبية بمقدمتها السعودية بعدد 8557 شهادة، تلاها دولة الإمارات العربية المتحدة 4158 فالعراق 2231 ومصر 1103 ثم سويسرا بعدد 24 شهادة.


وبحسب المعطيات الإحصائية توزعت صادرات تجارة عمان على العراق بقيمة نحو 639 مليون دينار ودولة الإمارات العربية نحو 194 مليون دينار والسعودية 98 مليون دينار ومصر 97 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 92 مليون دينار.


وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، خلال العام الماضي 2023 ما قيمته نحو 607 ملايين دينار والصناعية 201 مليون دينار والعربية 189 مليون دينار فالزراعية بقيمة نحو 175 مليون دينار والبقية لأنواع أخرى.


يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.


كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

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