2.7 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بحوالي 172.3 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 2.738 مليار دينار، مقابل 2.565 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان



وبحسب نشرة وزارة المالية الصادرة اليوم الخميس، جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 202.2 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 29.9 مليون دينار.



وأشارت النشرة إلى أن الارتفاع في الإيرادات الضريبية جاء نتيجة التعافي التدريجي في القطاعات الاقتصادية، وارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 176.9 مليون دينار، وذلك دون رفع النسب الضريبية، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ونجاح إجراءات الإصلاح الضريبي المتخذة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.



وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بما قيمته 137.2 مليون دينار ليصل إلى 3.101 مليار دينار، مقابل 2.964 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع الإنفاق على بند الحماية الاجتماعية بحوالي 40.8 مليون دينار، ما يعكس أولوية الحكومة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه.



كما انخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) خلال شهر نيسان من العام الحالي، ليصل إلى ما نسبته 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان الماضي، مقارنة مع ما نسبته 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.