الثلاثاء 16-02-2021
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التحول إلى التعليم عن بعد يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 16-02-2021 12:09 م

2908 أطنان خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 2908 اطنان.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 200 إلى 500 فلس، بصل ناشف من 250 إلى 450 فلسا، بطاطا من 250 إلى 550 فلسا، بندورة من 100 إلى 250 فلسا، كلمنتينا من 500 إلى 800 فلس، بلح من 500 إلى 1500 فلس.


-- (بترا)

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