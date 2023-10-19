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الخميس، 19-10-2023 01:53 م

325 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية بالأردن اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب من عيار21 بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الخميس بمقدار ستة دنانير لتصل ( الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 325 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 285 ديناراً ) ، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

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واشار ديب لـ "الوكيل الاخباري" ان سعر اونصة الذهب بلغ اليوم 1952 دولارا في التداولات العالمية .

 

وارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم نصف دينار للغرام ، حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 عند 40 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.5 للشراء منهم

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