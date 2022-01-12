37.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 37.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 70ر35 دينار لجهة البيع.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 60ر43 و 30ر33 دينار على التوالي.



وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 260 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 298 دينارا، وسط طلب ضعيف بالسوق المحلية.



وأشار علان إلى أن أسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية استقرت بعد عصر اليوم الأربعاء عند 1820 دولارا للأونصة الواحدة.



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