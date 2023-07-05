الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

معالج روحاني وعد امرأة بحل مشكلتها عبر التواصل الإجتماعي فماذا حدث ؟ فيديو

6 % تراجع صادرات المملكة إلى العراق

الأرصاد: أجواء نهاية الأسبوع مناسبة للرحلات

سيدة مصرية تنسلخ عن إنسانيتها وتنهي حياة توأمها بتفاصيل مفجعة

جولة خليجية لإردوغان الشهر الجاري

خلال أقل من 24 ساعة .. 3 وفيات بالأردن بينهم طفلين بحوادث مُفجعة

وفاة طفلة 4 سنوات سقطت في حفرة امتصاصية بعمان

وفاة طفل غرقا في العقبة

تعميم هام من وزير التربية لرؤساء قاعات امتحان التوجيهي

بالفيديو.. الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً شب في منزل بطبربور

 
الأربعاء، 05-07-2023 11:08 م

6 % تراجع صادرات المملكة إلى العراق

720235211940499884450


الوكيل الاخباري -  واصلت الصادرات الوطنية الى العراق تراجعها منذ بداية العام الحالي لتنخفض خلال الثلث الأول بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

اضافة اعلان


وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 147.2 مليون دينار مقابل 156.4 مليون لنفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار 9.2 مليون دينار.

يشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى العراق حققت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 49 % مقارنة بالعام الذي سبقه  لتصل الى 614.8 مليون دينار مقابل 411.8 مليون مسجلة زيادة مقدارها 203 ملايين دينار.

إقرأ ايضا
1688584400839

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 150نقطة

62023261120760877896

الوظائفي: 95 % من الشركات تزود البورصة بتقرير الاستدامة

1688568587371

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

64a568ab4236040b6972f610

في بورصة موسكو.. اليورو فوق مستوى 99 روبلا

QZwHTDd7h9GA5f8VpMKkKMSGdwrRzdXrxmeZNI9F

الاسترليني يواصل صعوده أمام الدولار واليورو

1202324135054229029682

للراغبين بالشراء .. تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم

أخبار متعلقة
5555555555

607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا

357024249_1935927616781114_1107659643820309709_n

العراق صدّر أكثر من 100 مليون برميل نفط خلال حزيران الماضي

6202322175324155003739

نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والأسمدة في الأردن

64915bdf57eb0

افتتاح المنتدى الأردني - العراقي للمال والأعمال

imgid318201

تجارة عمان: تعافي النشاط التجاري للمملكة خلال العام الماضي

1629104022673

منتدى أردني -عراقي للمال والأعمال في عمان غدا