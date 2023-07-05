6 % تراجع صادرات المملكة إلى العراق

الوكيل الاخباري - واصلت الصادرات الوطنية الى العراق تراجعها منذ بداية العام الحالي لتنخفض خلال الثلث الأول بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

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وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 147.2 مليون دينار مقابل 156.4 مليون لنفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار 9.2 مليون دينار.



يشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى العراق حققت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 49 % مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل الى 614.8 مليون دينار مقابل 411.8 مليون مسجلة زيادة مقدارها 203 ملايين دينار.