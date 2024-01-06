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السبت، 06-01-2024 08:22 م

أردوغان وبلينكن يبحثان الحرب في غزة

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الوكيل الاخباري - بحث الرئيس التركي طيب رجب أردوغان مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم السبت، في إطار جولة شرق أوسطية الحرب في قطاع غزة ومحاولة رفع آخر للعوائق أمام انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بحسب بيان للخارجية الأميركية وواشنطن بوست.

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وأكدت مصادر دبلوماسية أميركية أنّ اللقاء بين أردوغان وبلينكن، بدأ بعد ظهر اليوم، وأعقب لقاء بينه وبين نظيره التركي هاكان فيدان.

 

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