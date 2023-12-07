الخميس 07-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد تكشف الحالة الجوية ليوم غد الجمعة .. زخات مطرية في هذا الموعد !

مصر: لن نسمح أبدا بتفريغ قطاع غزة من سكانه

20 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في رفح

حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى الزراعة المنزلية

الهلال الأحمر: عمليات الإسعاف شمال غزة توقفت

غارة للاحتلال على منزل بدير البلح وسط غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط آخر بغزة - صورة

الاحتلال يؤكد رفضه القاطع لوقف إطلاق النار بغزة

إعفاءات لمكلفين من غرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان بنسبة 70%

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

عاجل

الاحتلال يقصف مسجد وسط مخيم جباليا

الخميس، 07-12-2023 01:01 م

أردوغان يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

thumbs_b_c_da95fb9da020831a668867fefb954b31


الوكيل الاخباري- يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إلى اليونان في زيارة رسمية هي الأولى له منذ سنوات، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس.

اضافة اعلان

 

وأفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، بأن أردوغان وميتشوتاكيس، سيترأسان الاجتماع الخامس، لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى.

وقال البيان إن الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة الوزراء المعنيين من البلدين، سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة المستويات، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين.

إلى جانب ذلك، يبحث الزعيمان القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تهم البلدين. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة، التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز الأرضية القانونية للعلاقات الثنائية وفق ما يقول الجانب التركي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0ef92907-b9osnnfmttmyitgjvgo0k

لبنان: استهداف الإعلام يهدف لإسكات كل صوت يفضح إسرائيل

Screenshot 2023-12-07 143225

روسيا والسعودية يتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي

elaosboa81723

الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيّا خطط لأعمال تخريبية في روسيا

127862_20fdcd7e8668e68542f2994b4625ad38

تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الروسية

تنزيل (3)

إطلاق نار في مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

تنزيل (2)

البنتاغون يعلق على منطقة غويانا واهتمام واشنطن بها

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_fd5de2ac392b5ec75dc9f73f84d71f33_1

أنقرة والدوحة تعززان علاقاتهما بـ12 اتفاقية

431253

الرئاسة التركية تعلن تأجيل زيارة الرئيس الإيراني التي كانت مقررة اليوم

1700995118973

غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصاً قبالة سواحل اليونان

erdo-sisi

أردوغان: من الممكن أن أجري زيارة لمصر قريبا

11

أردوغان يوجه تحذيرا لإسرائيل بشأن سلاحها النووي

تنزيل (7)

تركيا: سنقوم بمعالجة وتصنيع الحبوب الروسية