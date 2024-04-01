الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان

مصر.. انهيار جسر يغرق عدد من الأراضي والمنازل ويقطع المياه عن محافظة السويس

القناة 12 الإسرائيلية: عدد مصابي الجيش تجاوز 6800

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل 200 فلسطيني بمستشفى الشفاء

مكتب نتنياهو يكشف عن حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية

الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا عالميا اليوم الاثنين

أردوغان يعلق على نتائج الانتخابات البلدية بعد تقدم المعارضة

باخرة تحمل 55 ألف رأس من الأغنام تحط في العقبة اليوم

إعلان أسماء الطلبة المرشحين للبعثات والمنح والقروض الداخلية اليوم

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

الإثنين، 01-04-2024 08:09 ص

أردوغان يعلق على نتائج الانتخابات البلدية بعد تقدم المعارضة

ح


الوكيل الاخباري - أعلن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض فوزه بولاية جديدة، كما أعلن زميله رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش فوزه في الانتخابات، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذه الانتخابات "ليست نهاية الطريق".

اضافة اعلان


وتقدم مرشحو المعارضة في المدن التركية الثلاث الكبرى (إسطنبول وأنقرة وإزمير) بعد فرز 99% من الأصوات في الانتخابات البلدية التي أجريت الأحد.
وقال الرئيس التركي في خطاب ألقاه من شرفة المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد منتصف الليل إن "الانتخابات البلدية ليست نهاية الطريق لكنها نقطة تحول".


وأضاف "الشعب يقول كلمته عبر الصندوق ويرسل إنذاره إلى السياسيين عبر الصندوق، وهذا نجاح لديمقراطيتنا".


وتعهد أردوغان بتحليل نتائج الانتخابات البلدية بصراحة، وقال "سنراجع أنفسنا عبر النقد البناء"، مؤكدا أن حزبه لن يتصرف بأي أسلوب يتنافى مع الإرادة الشعبية للمواطنين بل سيخضع لها ويصلح الأخطاء، وفق تعبيره.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
660a32054c59b719412627fa

خبيرة توضح سبب خسارة الحزب الحاكم التركي في انتخابات رؤساء البلديات

660a3f76423604377324db77

فيديو- انهيار جسر في مصر يؤدي إلى غمر الأراضي والمنازل وقطع المياه

1711949398643

مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان

660a3f76423604377324db77

مصر.. انهيار جسر يغرق عدد من الأراضي والمنازل ويقطع المياه عن محافظة السويس

9

إصابتان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

3

رصد 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو المطلة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-15 at 11.47.54 AM

روسيا: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في اليوم الأول تجاوزت 33%

91-5

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية

65f2b9744c59b7444416d229

موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتعرض لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية

0

وفاة احد حراس أردوغان بحادث سير

65f16f764c59b75aa63c0eba (1)

أردوغان يزور العراق قبل نهاية أبريل

65ec253a423604773a05fb29

بعد فشله في الأداء.. استبدال مترجم زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع أردوغان