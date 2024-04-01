أردوغان يعلق على نتائج الانتخابات البلدية بعد تقدم المعارضة

الوكيل الاخباري - أعلن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض فوزه بولاية جديدة، كما أعلن زميله رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش فوزه في الانتخابات، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذه الانتخابات "ليست نهاية الطريق".

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وتقدم مرشحو المعارضة في المدن التركية الثلاث الكبرى (إسطنبول وأنقرة وإزمير) بعد فرز 99% من الأصوات في الانتخابات البلدية التي أجريت الأحد.

وقال الرئيس التركي في خطاب ألقاه من شرفة المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد منتصف الليل إن "الانتخابات البلدية ليست نهاية الطريق لكنها نقطة تحول".



وأضاف "الشعب يقول كلمته عبر الصندوق ويرسل إنذاره إلى السياسيين عبر الصندوق، وهذا نجاح لديمقراطيتنا".



وتعهد أردوغان بتحليل نتائج الانتخابات البلدية بصراحة، وقال "سنراجع أنفسنا عبر النقد البناء"، مؤكدا أن حزبه لن يتصرف بأي أسلوب يتنافى مع الإرادة الشعبية للمواطنين بل سيخضع لها ويصلح الأخطاء، وفق تعبيره.

