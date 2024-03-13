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الأربعاء، 13-03-2024 12:48 م

أردوغان يزور العراق قبل نهاية أبريل

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الوكيل الاخباري- أعلن نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة إلى العراق قبل نهاية أبريل المقبل.

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وقال يلدز، على هامش زيارته إلى بغداد، إنه "بحسب التخطيط والتحضيرات فإن زيارة أردوغان للعراق ستجري قبل نهاية أبريل".

ومن المقرر وفق وكالة أنباء الأناضول التركية أن يجري يلدز اليوم في بغداد مباحثات في وزارة الخارجية العراقية بشأن العلاقات الثنائية، والتحضير لاجتماع سيعقد على مستوى الوزراء في الفترة المقبلة وزيارة الرئيس أردوغان.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان، نهاية فبراير الماضي، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، برنامج زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق.

 




 

 


 

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