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الإثنين، 24-07-2023 11:00 ص

أكثر من ألف موقع في الولايات المتحدة ملوثة بالنفايات الخطرة

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الوكيل الإخباري- أفاد تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، بأن 1300 موقع في أنحاء الولايات المتحدة، تم تصنيفها على أنها خطرة، بسبب تلوثها بالنفايات الخطرة.

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وقالت الوكالة إن أكثر من 1300 موقع ملوثة أو معرضة لخطر التلوث، وتشكل خطرا على الصحة لأنها تلوثت بالنفايات الخطرة، مشددة على أن تطهير هذه المواقع يعتبر أولوية وطنية.

وتشمل هذه المواقع مناطق التعدين أو ردم النفايات أو منشآت صناعية سيئة الإدارة.

ووفقا للقائمة التي نشرتها الوكالة فهناك 1336 موقعا تعتبر شديد الخطورة، و40 موقعا إضافية معرضة لتصبح شديدة التلوث، مبينة أنه في Silicon Valley في كاليفورنيا المناطق الملوثة هي التي يلوث فيها مصنعو أشباه الموصلات المياه الجوفية.

وفي أوكلاهوما، التلوث سببه مصفاة نفطية تلوث التربة والمياه. في ألاباما، الثلوث سببه شركة تنتج المبيدات وتتخلص من النفايات في حفر مفتوحة، وانتهى الأمر بهذه المواد الكيميائية بالتدفق إلى الأنهار والأراضي القريبة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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