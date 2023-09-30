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السبت، 30-09-2023 05:52 م

ألمانيا تعلن مجموعة من الإجراءات للحد من تدفق اللاجئين

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الوكيل الاخباري- أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف الزيادة الكبيرة في تدفق اللاجئين إلى ألمانيا.

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ووفقاً لـ (دويتشه فيله)، قال شولتس في تصريحات لصحف شبكة التحرير الألمانية " الصادرة، اليوم السبت، إن بلاده اتفقت على إجراءات مشتركة مع سويسرا والتشيك من أجل حماية الحدود الخارجية لأوروبا وتشديد الرقابة عليها، ومنها إلزام اللاجئ بمغادرة البلاد إذا تم رفض طلب لجوئه.


يُذكر أن الولايات طالبت اخيرا الحكومة الاتحادية بتنظيم قائم على العدد الفعلي للاجئين في الولايات، لكن لم يتم التوصل في المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي إلى اتفاق بعد، خاصة بشأن حجم الدعم المنتظر من الحكومة الاتحادية للولايات.

 

بترا

 




 

 


 

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