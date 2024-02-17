أميركا: تغريم ترمب 354 مليون دولار مخالفات قانونية عقارية

الوكيل الاخباري -

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أمر قاض في نيويورك، الليلة الماضية، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وشركته التي تحمل الاسم نفسه بدفع 354 مليون دولار كتعويضات.وفرض القاضي، آرثر إنجورون، عقوبات إضافية ضد اثنين من أبناء الرئيس ترامب ومنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية بعد ارتكابهم عمليات احتيال واسعة النطاق من خلال المبالغة في تقييم إمبراطوريته العقارية.وقال القاضي إنجورون في حكمه المؤلف من 92 صفحة إنه ومن أجل اقتراض المزيد وبأسعار فائدة أقل، قدم المتهمون بيانات مالية كاذبة بشكل صارخ إلى المحاسبين، مما أدى إلى بيانات مالية احتيالية".ووصف إنجورون رفض ترامب والآخرين الاعتراف بالأخطاء في البيانات المالية بأنه "مرض"، مستشهدا بمضاعفة حجم شقة ترامب في برج ترامب ثلاث مرات كأحد الأمثلة.