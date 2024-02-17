السبت 17-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الحوثيون: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

تحالف مؤيد لفلسطين ينظم اليوم السبت 100 مسيرة بعشرات الدول

3300 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الجمعة

بعد جلسة دراماتيكية.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم السبت

غريفيث: حماس ليست منظمة إرهابية

ارتفاع على أسعار الخضار بالسوق المركزي

ماكرون يفتح المجال أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الدكتور محمد الفار يتحدث عن الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار

السبت، 17-02-2024 07:32 ص

أميركا: تغريم ترمب 354 مليون دولار مخالفات قانونية عقارية

538484


الوكيل الاخباري - أمر قاض في نيويورك، الليلة الماضية، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وشركته التي تحمل الاسم نفسه بدفع 354 مليون دولار كتعويضات.اضافة اعلان


وفرض القاضي، آرثر إنجورون، عقوبات إضافية ضد اثنين من أبناء الرئيس ترامب ومنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية بعد ارتكابهم عمليات احتيال واسعة النطاق من خلال المبالغة في تقييم إمبراطوريته العقارية.

وقال القاضي إنجورون في حكمه المؤلف من 92 صفحة إنه ومن أجل اقتراض المزيد وبأسعار فائدة أقل، قدم المتهمون بيانات مالية كاذبة بشكل صارخ إلى المحاسبين، مما أدى إلى بيانات مالية احتيالية".

ووصف إنجورون رفض ترامب والآخرين الاعتراف بالأخطاء في البيانات المالية بأنه "مرض"، مستشهدا بمضاعفة حجم شقة ترامب في برج ترامب ثلاث مرات كأحد الأمثلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
somali ship burn oman coast

الحوثيون: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

5816381

ماكرون يفتح المجال أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية

65d02aff4236044dbb5858ba

روسيا: اسقاط 4 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

1615455407570

هزة أرضية تضرب دولة عربية

01

بريطانيا تطالب الصين باستخدام نفوذها لدى إيران لردع الحوثي

٥

فيديو - سيول جارفة في مناطق بالرياض

أخبار متعلقة
5fa1d5004c59b759ed4d6c49

مقتل شخص واصابة اخرين في قطار بمدينة نيويورك

6467fe54423604526d59b671

انتخابات خاصة في نيويورك لملء مقعدين للكونغرس الأميركي

2357466-24796196

ترامب مهدداً دول الناتو: سددوا التزاماتكم المالية أو سأشجع روسيا على مهاجمتكم

241789

ترامب يسخر من بايدن: لا يدرك حتى أنه لا يزال حيا

65c1f65342360433684a3277

ترامب: عدد المهاجرين في البلاد حتى نهاية ولاية بايدن سيتجاوز عدد سكان نيويورك

535606_5_1705491687

ترامب يمثل أمام محكمة بنيويورك بسبب قضية تشهير