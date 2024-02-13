انتخابات خاصة في نيويورك لملء مقعدين للكونغرس الأميركي

الوكيل الاخباري - أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول الليلة الماضية، عن إجراء انتخابات خاصة لملء المنصب الشاغر في الدائرة الانتخابية للكونغرس (26) في الولاية، والتي نشأت عن استقالة النائب بريان هيغينز.

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وقالت هوتشول : "وفقا لقانون الموظفين العموميين، ومع رحيل بريان هيغينز من الكونجرس، ستُجرى انتخابات خاصة لضمان التمثيل للمنطقة السادسة والعشرين في نيسان "



وتجري في نيويورك انتخابات خاصة لملء مقعد للكونغرس نشأ عن مغادرة عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جورج سانتوس لاتهامه بالفساد.



وسيختار الناخبون من الدائرة الثالثة في ولاية نيويورك بين المرشح الديمقراطي توم سوزي (61 سنة) والمرشحة الجمهورية مازي فيليب (44 سنة)، يهودية من اصل اثيوبي، والتي كانت خدمت في الجيش الاسرائيلي سابقاً.









