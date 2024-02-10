ترامب يسخر من بايدن: لا يدرك حتى أنه لا يزال حيا

الوكيل الإخباري - سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس جو بايدن، معتبرا أنه "لا يدرك حتى أنه لا يزال حيا"، وذلك عقب عدم توجيه اتهامات له بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب "ضعف ذاكرته".



وقال ترامب خلال مهرجان انتخابي إنه "بما أنه لن توجه التهم إلى بايدن بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب ضعف ذاكرته، فيجب عدم توجيه تهم له هو أيضا".

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وفي سخرية لاذعة من الرئيس الأمريكي قال ترامب إن "بايدن ربما لا يدرك حتى أنه لا يزال على قيد الحياة".



ولطالما أشار ترامب إلى بايدن الذي نافسه في الانتخابات الرئاسية السابقة بـ "جو النعسان".

RT