السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

العثور على جثمان الشهيدة الطفلة الفلسطينية هند رجب و5 من أفراد عائلتها

توترات الشرق الأوسط تلهب أسعار النفط

الدوحة: نشاط ملحوظ للجماهير الأردنية والاهازيج والأعلام ترتفع

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي

بمقدار 9 دولارات .. ارتفاع ملحوظ على أسعار القمح عالمياً

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويغلق مداخل بيت أمر شمال الخليل

فرصة للاقتناء .. انخفاض على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

السفير الأردني في قطر: يوجد تنسيق تام مع الجانب القطري بخصوص الجماهير

السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

25 شهيدا في وسط رفح وشمالها منذ ليلة أمس

السبت، 10-02-2024 09:59 ص

ترامب يسخر من بايدن: لا يدرك حتى أنه لا يزال حيا

241789


الوكيل الإخباري - سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس جو بايدن، معتبرا أنه "لا يدرك حتى أنه لا يزال حيا"، وذلك عقب عدم توجيه اتهامات له بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب "ضعف ذاكرته".

وقال ترامب خلال مهرجان انتخابي إنه "بما أنه لن توجه التهم إلى بايدن بالاحتفاظ بوثائق سرية بسبب ضعف ذاكرته، فيجب عدم توجيه تهم له هو أيضا". 

اضافة اعلان


وفي سخرية لاذعة من الرئيس الأمريكي قال ترامب إن "بايدن ربما لا يدرك حتى أنه لا يزال على قيد الحياة".


ولطالما أشار ترامب إلى بايدن الذي نافسه في الانتخابات الرئاسية السابقة بـ "جو النعسان".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65c70e884c59b722635bc85a

خبير يؤكد أن الدبابات بدأت تفقد دورها في ساحة المعركة

yNRbbAtsw3g1cwoIH2KzS2Ss9EVbwkHU7I5vfaxs

زلزال جديد يضرب أمريكا

65c7046542360417b461ef4c

روسيا: الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى

65c660c942360410cf170334

مدفيديف: لن يستطيع أحد عزل روسيا وعلومها

65c6fbbd4c59b71f9e5d0cfc

كيم دوتكوم: بايدن سيجبر زيلينسكي على مواصلة القتال حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

65c6f8f242360417b461ef44

روسيا : اسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أخبار متعلقة
65c6fbbd4c59b71f9e5d0cfc

كيم دوتكوم: بايدن سيجبر زيلينسكي على مواصلة القتال حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

241789

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير

65aee53b4c59b7416a52245a

ترامب: بايدن سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

65ae1f724236041ca53c3974

ترامب يلمح إلى اختياره نائب الرئيس: "الناس لن يتفاجأوا"

65a7209a4c59b70a77029c3d

إلغاء مناظرة المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية بسبب قلة المشاركين

65a276ff4236045ee22b2144

صحيفة: واشنطن تقدم السلاح ومعلومات استخباراتية لمسلحي حزب العمال الكردستاني